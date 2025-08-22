المبعوث الأممي يحذر من تجدد العنف في سوريا بعد وقف إطلاق النار الهش

نيويورك- (أ ب)

حذر مبعوث الأمم المتحدة الأعلى إلى سوريا يوم الخميس من أن انتقال سوريا لا يزال "على حافة الهاوية" وأن العنف قد يستأنف في أي لحظة في مدينة السويداء الجنوبية، التي شهدت اشتباكات دموية الشهر الماضي.

وقال جير بيدرسن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه في حين أن العنف في السويداء قد هدأ إلى حد كبير بعد وقف إطلاق النار، فإن "خطر تجدد الصراع حاضر دائما - وكذلك القوى السياسية الطاردة المركزية التي تهدد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وتكافح سوريا مع انقسامات عرقية ودينية عميقة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري الأوتوقراطي بشار الأسد في ديسمبر، مما وضع حدا لعقود من حكم عائلة الأسد. وأثبت الانتقال أنه هش، مع تجدد العنف في مارس على طول الساحل وفي يوليوفي السويداء، وهي مدينة ذات عدد كبير من السكان الدروز، مما يسلط الضوء على التهديد المستمر للسلام بعد سنوات من الحرب الأهلية.

واندلعت اشتباكات في السويداء في 13 يوليو/تموز بين ميليشيات درزية وقبائل بدوية سنية محلية، وتدخلت القوات الحكومية، اسميا لاستعادة النظام، لكنها انتهى بها المطاف بالانحياز أساسا إلى جانب البدو. تدخلت إسرائيل دفاعا عن الدروز، حيث شنت عشرات الغارات الجوية على قوافل من المقاتلين الحكوميين.

وقال بيدرسن في إحاطة عبر الفيديو للمجلس إنه على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يوليو صمد إلى حد كبير، "ما زلنا نرى أعمال عدائية ومناوشات خطيرة على هوامش السويداء. والعنف قد يستأنف في أي لحظة".

وأعرب بيدرسن عن قلقه من أن "شهرا من الهدوء العسكري النسبي يخفي مناخا سياسيا متفاقما".

وقال المبعوث الأممي إن هناك حاجة ملحة لقوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع لإثبات أنها تعمل على حماية جميع السوريين.

ودعا بيدرسن إلى إصلاحات كبرى في قطاع الأمن ونزع سلاح القوات غير الحكومية وتسريحها وإعادة دمجها.

وحذر من أن الدعم الدولي لسوريا "يخاطر بإهداره أو توجيهه بشكل خاطئ" دون انتقال سياسي حقيقي يمهد الطريق للاستقرار على المدى الطويل، والحكم الرشيد، والإصلاحات الموثوقة، والالتزام الثابت بسيادة القانون والعدالة.

ووصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، الوضع الإنساني في سوريا بأنه "مأساوي"، قائلاً إن 16 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بحاجة إلى دعم إنساني.

وقال إن عمال الإغاثة بحاجة إلى الحماية والسلامة، مشيرًا إلى أن القوافل الإنسانية تعرضت لإطلاق نار هذا الشهر. وقال إن هناك حاجة ماسة للمال من أجل الغذاء والمساعدات الأخرى، مشيرا إلى أن نداء الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بقيمة 19ر3 مليار دولار لعام 2025 لم يتم تمويله سوى بنسبة 14% فقط.