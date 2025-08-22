مقتل 18 شخصا بعد إسقاط مروحية للشرطة في كولومبيا

بوينس آيرس- (د ب أ)

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجومين في كولومبيا أمس الخميس، حيث تحدثت السلطات عما وصفته بـ"إرهاب المخدرات".

فقد قتل 12 رجل شرطة على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون، عندما تم إسقاط مروحية تابعة للشرطة بالقرب من بلدة أمالفي في مقاطعة أنتيوكيا شمال البلاد، طبقا لما ذكره الحاكم أندريس جوليان.

وبعد ذلك بوقت قصير، انفجرت عبوتان ناسفتان، بالقرب من قاعدة جوية في مدينة كالي في جنوب غرب البلاد. وذكرت سلطات الصحة المحلية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 70 آخرين.

وتحدث أليخاندرو إيدر، رئيس بلدية كالي عن "هجوم إرهابي متعلق بالمخدرات"، بينما أعلن أن الجيش سيتولى السيطرة على المدينة.

وتحدث رئيس كولومبيا جوستافو بيترو أيضا عن أعمال إرهاب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها جماعات مسلحة، بينما أعلن أن حكومته ستبدأ إجراءات قانونية لضمان محاكمة تلك المجموعات الإجرامية باعتبارها إرهابية.

ويعتقد أن الهجوم الذي وقع بالقرب من بلدة أمالفي في مقاطعة أنتيوكيا نفذته مجموعة منشقة عن منظمة حرب العصابات اليسارية السابقة فارك.

ووفقا للحاكم أندريس جوليان ريندون، فإن مجموعات منشقة عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة اليسارية(فارك) وعصابة "جلف كارتل" الإجرامية تنشط في المنطقة.

وكانت قوات الأمن قد صادرت سابقا 5ر1 طن من الكوكايين يخص عصابة جلف كارتل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة إل تيمبو، قامت مروحيتان بإنزال رجال شرطة في المنطقة لتدمير حقول الكوكا.

وعادت المروحيتان بعد ورود تقارير عن هجوم على رجال الشرطة، وفي تلك الأثناء أصيبت إحدى المروحيتين بواسطة طائرة مسيرة وسقطت.

ونشر ريندون مقطع فيديو على تطبيق إكس يظهر فيه عمود أسود من الدخان فوق موقع تحطم المروحية.

وتعد كولومبيا أكبر دولة منتجة للكوكايين في العالم.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بعد اتفاق السلام بين الحكومة ومنظمة فارك الذي تم توقيعه في 2016، لا تزال أجزاء من البلاد تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون.