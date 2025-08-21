القاهرة – مصراوي

استُبعدت شركة ألستوم، المورّد للسكك الحديدية الإسرائيلية ونظام القطار الخفيف بالقطارات، من المشاركة في مناقصة مترو برشلونة، بسبب علاقاتها مع إسرائيل.

ووفقاً للتقارير، استأنفت الشركة الفرنسية القرار، بعد أن نصّت شروط المناقصة على استبعاد الشركات التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل، وذلك في إطار قرار قطع العلاقات المؤسسية بين مدينة برشلونة وإسرائيل الصادر في مايو الماضي.

تُعد ألستوم شركة متعددة الجنسيات، تمتلك مصنعاً في كتالونيا، وقد قررت الطعن في مناقصة هيئة النقل في برشلونة (TMB) الخاصة بتوريد قطارات جديدة لمترو المدينة، بعدما تم إقصاؤها بموجب بند يمنع أي شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية من المنافسة.

أثار هذا البند جدلاً كبيراً، وتعرض لانتقادات من عدة أطراف. وترى ألستوم أن الشرط لا يضر فقط بمصالحها، بل قد ينعكس سلباً أيضاً على التنافسية والابتكار في قطاع النقل العام ببرشلونة.