العربية: حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لمفاوضات من أجل اتفاق سريع

وكالات

أفادت مصادر، الخميس، بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لمفاوضات من أجل اتفاق سريع، وفق تصريحات لقناة "العربية/ الحدث".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم تتسبب في إفشال المفاوضات أبدا بخلاف ما نشر في إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن 4 مسؤولين كبار في حكومة وجيش الاحتلال، إن لا أحد يعرف نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بشأن صفقة الأسرى.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن تل أبيب لم تقدم ردا واضحا على صفقة الأسرى، مشيرين إلى أن هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن كل الأطراف تدعم الصفقة وتقول إنه يمكن إبرامها بعد موافقة نتنياهو، مضيفين "نتنياهو يدعي أن المطلوب الآن اتفاق شامل وهو أوضح سابقا أهمية التقدم في صفقات جزئية".

وأشار مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إلى أن كل شيء يعتمد الآن على نتنياهو وديرمر، لافتا إلى أنه يبدو أن حماس تبدي مرونة كبيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه إذا أراد نتنياهو اتفاقا فهذا ممكن وإلا فإنه سيقول إن الاتفاق جزئي وانتهى الأمر.