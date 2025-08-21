

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، ورود أنباء أولية عن وقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية.

قال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إنه ورد بلاغ بشأن حادثة أمنية قرب ملاخي هاشالوم. التفاصيل قيد المراجعة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم بعد حادثة إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت القناة 12 العبرية، إن هناك مصابا على الأقل بإطلاق نار قرب "ملاخي هاشالوم" في منطقة شيلو شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن وطواقم "نجمة داوود الحمراء" في طريقها إلى المكان.