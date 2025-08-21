إعلان

إعلام عبري: إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية

08:54 ص الخميس 21 أغسطس 2025

المستوطنون الإسرائيليون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، ورود أنباء أولية عن وقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية.

قال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إنه ورد بلاغ بشأن حادثة أمنية قرب ملاخي هاشالوم. التفاصيل قيد المراجعة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم بعد حادثة إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت القناة 12 العبرية، إن هناك مصابا على الأقل بإطلاق نار قرب "ملاخي هاشالوم" في منطقة شيلو شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن وطواقم "نجمة داوود الحمراء" في طريقها إلى المكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم إطلاق نار مستوطنة ملاخي هشالوم الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان