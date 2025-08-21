

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية.

وذكرت واشنطن بوست، أن الإقالة جاءت بعد عدة خلافات حول كيفية توصيف سياسات رئيسية لإدارة ترامب، كما جاءت بعد أيام من نقاش داخلي بشأن إصدار بيان جاء فيه "نحن لا ندعم التهجير القسري بغزة".

وقالت واشنطن بوست عن نقلا مذكرة، أن قيادة الخارجية الأمريكية رفضت الجملة المصاغة ووجهت المسؤولين إلى حذفها.

كما نقلت واشنطن بوست عن المسؤول الإعلامي المقال بالخارجية الأمريكية قوله، أنه لم يتلق أي تفسير لسبب إقالته، موضحا أن إقالتي أثارت تساؤلات بشأن موقف الخارجية من الطرد المحتمل للفلسطينيين من غزة.

كما ذكرت واشنطن بوست، أنه خلافا آخر نشب داخل الخارجية الأمريكية عقب اغتيال إسرائيل لصحفي قناة الجزيرة "أنس الشريف"، إذ نقلت الصحيفة عن المسؤول المقال أنه أوصى بإضافة "نحزن على فقدان الصحفيين ونتقدم بتعازينا لعائلاتهم في بيان الخارجية".

وقالت الصحيفة، إن قيادات وزارة الخارجية الأمريكية اعترضت على إضافة الجملة في البيان وأوضحت ذلك في بريد إلكتروني، كما أوضحت أنه لا يمكن تقديم التعازي دون التأكد من تصرفات هذا الشخص.

ونوهت واشنطن بوست إلى أن ديفيد ميلستين كبير مستشاري سفير واشنطن بإسرائيل كان من أبرز معارضي وجود المسؤول المقال بالخارجية.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين، أن ميلستين يعرف عنه مواجهته لموظفي الخارجية دفاعا عن الحكومة الإسرائيلية.

وقالت إن ميلستين والمسؤول المقال اختلفا بشأن مسعى دفع الخارجية إلى الإشارة للضفة الغربية بيهودا والسامرة، وفقا للغد.