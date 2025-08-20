وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لم نسمع أي أفكارحقيقية من قادة أوروبا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا على عكس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم، أننا لم نرى أي دبلوماسية من دول أوروبا سواء في الأزمة الأوكرانية الروسية أو في أزمات الشرق الأوسط.

وانتقد وزير الخارجية الروسي، موقف دول أوروبا من القضية الفلسطينية، قائلا: "لماذا لا تعترف الدول الأوروبية بدولة فلسطين الآن وتنتظر حتى انعقاد الجمعية العامة"، مؤكدًا أن قيام الدولة الفلسطينية هو السبيل للسلام في المنطقة.

ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الموقف الروسي بشأن غزة، مؤكدًا على ضرورة تجاوب إسرائيل مع مساعي الهدنة لإنهاء الأزمة الإنسانية.

وقال الصفدي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود مشروعا لتدمير منطقة الشرق الأوسط من خلال الإبادة في قطاع غزة والتمدد في الضفة الغربية.

وأشار وزير الخارجية الأردني، إلى أنه على العالم أن يتحرك فورا لوقف ما تقوم به إسرائيل والذي لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار والصراع في المنطقة.