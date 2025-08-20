مصدر عسكري روسي: انسحاب أوكراني مع تقدم قواتنا



وكالات

أعلن مصدر في قوات الشرق الروسية، أن القوات الأوكرانية تنسحب بشكل ممنهج مع تقدم القوات الروسية، وتتجنب الاشتباك المباشر وتعمل على مغادرة مواقعها عند الاقتراب منها.

وأكد المصدر، أنه خلال عملية السيطرة على بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، تم رصد انسحاب مسبق لوحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية، حيث وجدت المواقع المعدة لها خالية تماما على الرغم من وجودها فيها سابقا.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة فورونوي بالكامل، في إطار التقدم المستمر للقوات الروسية في هذه المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.