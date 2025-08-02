ترامب يؤكد أولوية إيصال الطعام إلى غزة ويعلق على السلاح النووي



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأولوية الحالية للإدارة الأمريكية هي إيصال الطعام والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيجري محادثات مع المسؤول ويتكوف الذي عقد عددًا من الاجتماعات المهمة مؤخرًا.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريحات ترامب التي شدد فيها على استعداد الولايات المتحدة الكامل في حال تم التلويح باستخدام السلاح النووي من أي طرف، مؤكدًا أن الأمن القومي الأمريكي لا يسمح بتجاهل مثل هذه التهديدات.

وأشار ترامب أيضًا إلى سعيه لتحسين النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تحقيق التوازن بين الدور الدولي والحفاظ على المصالح الداخلية.