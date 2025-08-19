وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن سياسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الخارجية أبعدت العالم عن مسار السلام وإن الرئيس دونالد ترامب رفض هذه السياسة الفاشلة.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان الرئيس ترامب في منصبه، مضيفة "ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أبقى روسيا تحت السيطرة وحافظ على السلام في أوروبا".

وأوضحت ليفيت، أن ترامب تحدث هاتفيا مع بوتين للترتيب لاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدة أن بوتين وافق على الشروع في المرحلة التالية من المحادثات بشأن أوكرانيا.