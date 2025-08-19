ستارمر يشيد بـ "التقدم الحقيقي" الذي تم إحرازه خلال قمة البيت الأبيض

لندن- (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بـ "التقدم الحقيقي" الذي تم إحرازه خلال قمة عقدها قادة أوروبيون في البيت الأبيض بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان ستارمر واحدا من عدة قادة أوروبيين حضروا المباحثات في واشنطن أمس الاثنين، وبينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبدء التخطيط للقاء يجمع بوتين وزيلينسكي، يليه اجتماع ثلاثي يشارك فيه ترامب شخصيا.

وأضاف ترامب أن موسكو "ستقبل" الجهود متعددة الجنسيات لضمان أمن أوكرانيا.

وعقب انتهاء القمة، وصف ستارمر المحادثات بأنها "جيدة وبناءة"، حيث "ساد شعور حقيقي بالوحدة بين القادة الأوروبيين الذين حضروا، والرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي".

وسلط ستارمر الضوء على "نتيجتين ملموستين" من المحادثات، أولهما أن تحالف الراغبين "سيعمل الآن مع الولايات المتحدة" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وقال ستارمر إن "هذا أمر مهم للغاية لأمن أوكرانيا، وأمن أوروبا، وأمن المملكة المتحدة".

وأضاف ستارمر أن "النتيجة الملموسة الثانية هي الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وذلك بعد محادثة هاتفية جرت بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين خلال فترة ما بعد الظهر، يليه اجتماع ثلاثي يضم ترامب.

وأوضح ستارمر أن "هذا إقرار بمبدأ أن بعض هذه القضايا، سواء كانت تتعلق بالأراضي أو تبادل الأسرى، أو القضية الخطيرة جدا المتعلقة بإعادة الأطفال، هي أمور يجب أن تكون أوكرانيا طرفا فيها على طاولة المفاوضات".

واختتم ستارمر حديثه بالقول "هاتان النتيجتان هما الأكثر أهمية من بين نتائج اليوم. إنهما نتيجتان إيجابيتان، وكان هناك شعور حقيقي بالوحدة. لقد أحرزنا تقدما حقيقيا اليوم".