حماس تدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وشددت الحركة، اليوم الثلاثاء، على أن الاكتفاء ببيانات التنديد لم يعد مقبولًا أمام إجرام الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف شخص.