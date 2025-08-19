إعلان

حماس تدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة

10:32 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

حركة المقاومة الإسلامية حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وشددت الحركة، اليوم الثلاثاء، على أن الاكتفاء ببيانات التنديد لم يعد مقبولًا أمام إجرام الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف شخص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة المقاومة الإسلامية إسرائيل غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم