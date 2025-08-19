إعلان

زعيم كوريا الشمالية: المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية خطوة نحو إشعال الحرب

08:10 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

وكالات

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية العسكرية وتوسيع كبير في القدرات النووية لبلاده.

جاء ذلك خلال زيارته للمدمرة "تشوي هيون"، إذ اطلع على اختبارات أنظمة التسليح والتدريبات العسكرية على متنها.

ووجه كيم انتقادات حادة للمناورات العسكرية المشتركة "درع الحرية أولشي" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي بدأت في 18 أغسطس وتستمر حتى 28 منه، واصفا إياها بأنها خطوة نحو إشعال الحرب وتعبير صريح عن الموقف العدائي تجاه بلاده.

وأكد كيم أن التصعيد العسكري الأمريكي-الكوري الجنوبي يشكل تهديدا للسلام الإقليمي، داعيا إلى تسريع برنامج التسلح النووي لمواجهة ما وصفه بمحاولات الأعداء لإنشاء تحالف عسكري نووي.

وقال: هذا التطور الخطير يتطلب منا اتخاذ إجراءات مضادة استباقية وشاملة، في إشارة إلى خطط بيونج يانغ لتعزيز ترسانتها العسكرية والرد على ما تعتبره تهديدات خارجية متزايدة، وفقا لروسيا اليوم.

