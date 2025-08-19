الرئيس الفرنسي: مكان لقاء فلاديمير بوتين مع زيلينسكي سيُحدد خلال ساعات



وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مكان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زيلينسكي سيتم تحديده خلال الساعات القادمة.

وقال ماكرون: "في ختام لقائنا جرى اتصال بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب وتقرر أنه ستكون هناك رغبة في عقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين في مكان سيتم تحديده خلال الساعات القادمة".

وأعرب ماكرون عن أمله في أن يعقد هذا اللقاء في الأيام القريبة، مضيفا أن اللقاء الثلاثي الروسية الأوكراني الأمريكي المخطط له بعد لقاء بوتين مع زيلينسكي سيعقد بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من ذلك.

يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وكل من وزعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للناتو مارك روته، وفقا لروسيا اليوم.