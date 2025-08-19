المستشار الألماني يكشف موعد عقد اجتماع بوتين وزيلينسكي



وكالات

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن نتائج الاجتماع الذي عقده قادة أوروبيون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض فاقت توقعاتنا.

وقال عقب نهاية اللقاء: "نتائج الاجتماع فاقت توقعاتنا"، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، موضحا: "ترامب تحدث مع بوتين واتفقا على عقد اجتماع بوتين وزيلينسكي في غضون أسبوعين".

أوضح: "سيتبع ذلك عقد اجتماع ثلاثي بحضور ترامب".

كما قال على حسابه في منصة "إكس": "كان اجتماعا جيدا مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وشركائنا الأوروبيين في واشنطن، لكن الخطوات التالية ستكون أكثر تعقيدا".

وأضاف: "يجب أن نضغط على روسيا. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل أي محادثات أخرى".

هذا وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر: "من المتوقع عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري".

من جهته، ذكر ترامب أنه خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا وأوكرانيا".

وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".