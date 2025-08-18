إعلان

ترامب: الحرب ستنتهي والرئيسان الأوكراني والروسي يريدان ذلك

09:05 م الإثنين 18 أغسطس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في حال عُقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من داخل المكتب البيضاوي خلال لقائه بالرئيس الأوكراني، أنه يتوقع إمكانية التوصل إلى مخرج للأزمة قائلاً:أعتقد أنه إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم، فسيكون لدينا لقاء ثلاثي، وأرى أن هناك فرصة معقولة لإنهاء الحرب عندما يحدث ذلك".

وعن موقف موسكو ومطلب الرئيس الروسي بالقضاء على "الأسباب الجذرية" للنزاع، قال ترامب: "ستنتهي الحرب عندما تنتهي.. لا أستطيع الجزم بموعد، لكن الحرب ستنتهي، وزيلنسكي يريدها أن تنتهي، وفلاديمير بوتين يريدها أن تنتهي".

وأضاف ترامب أن "العالم كله سئم من هذه الحرب، وعلينا أن نعمل على إنهائها"، مؤكداً: "سنحصل على سلام دائم".

من جانبه، شدد زيلينسكي على أن بلاده تحتاج إلى سلام "عادل ودائم"، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا روسيا وأوكرانيا يريدان إنهاء الحرب لقاء ترامب وزيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟