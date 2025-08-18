إعلان

ترامب يكشف عن مكالمة مرتقبة مع بوتين عقب القمة الأوروبية

09:02 م الإثنين 18 أغسطس 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فور انتهاء اجتماعاته الأوروبية.

وقال ترامب في تصريح مقتضب: "تحدثت مع الرئيس بوتين بشكل غير مباشر، وسنجري مكالمة هاتفية بعد هذا الاجتماع، وهو في انتظار مكالمتي".

ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الزعماء الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لإجراء محادثات حاسمة بشأن الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يحمل فيه الرئيس الأمريكي أوكرانيا مسؤولية التوصل إلى اتفاق سلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب يكشف عن مكالمة مع بوتين الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات القمة الأوروبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟