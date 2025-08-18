ترامب يكشف عن مكالمة مرتقبة مع بوتين عقب القمة الأوروبية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فور انتهاء اجتماعاته الأوروبية.

وقال ترامب في تصريح مقتضب: "تحدثت مع الرئيس بوتين بشكل غير مباشر، وسنجري مكالمة هاتفية بعد هذا الاجتماع، وهو في انتظار مكالمتي".

ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الزعماء الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لإجراء محادثات حاسمة بشأن الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يحمل فيه الرئيس الأمريكي أوكرانيا مسؤولية التوصل إلى اتفاق سلام.