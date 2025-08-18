رقص ويوجا وأفلام.. مهرجان ثقافي هندي في شرم الشيخ مطلع سبتمبر

القاهرة- مصراوي

تنظم سفارة الهند بالقاهرة مهرجان ثقافي هندي، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومجموعة سافوي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 في ساحة سوهو، بدءا من الساعة التاسعة مساء.

ويفتتح المهرجان المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ يوم 1 سبتمبر كل من اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ شرم الشيخ، والسفير الهندي لدى مصر سوريش كيه. ريدي.

يأتي المهرجان في إطار جهود السفارة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والهند، من خلال تسليط الضوء على التراث الفني والثقافي للهند الذي يجمع بين الأصالة الكلاسيكية والحيوية المعاصرة.

ويتضمن البرنامج عروض رقص كلاسيكي هندي (كاتاك)، ورقصات بوليوود، ومقطوعات موسيقية هندية، بالإضافة إلى عرض لليوجا، وأفلام ووثائقيات، بجانب معرض تحت عنوان "الهند المذهلة".

ولا يقتصر المهرجان على تقديم صورة عن تنوع الثقافة الهندية فحسب، بل يهدف أيضا إلى إبراز سحر المقاصد السياحية الفريدة لمدينة شرم الشيخ، وتعزيز التفاهم والتواصل بين الشعبين المصري والهندي.

وتمنح هذه الفعالية سكان جنوب سيناء وزوارها فرصة لاكتشاف فنون الهند وإيقاعاتها وموسيقاها ودفئها، في أجواء تحتفي بالدبلوماسية الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين.