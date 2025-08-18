إعلام عبري: الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارًا جسيمة بمنشآت الطاقة



وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الهجوم الصاروخ الإيراني الذي ضرب إسرائيل خلال عملية "الأسد الصاعد" كشف عن هشاشة البنية التحتية لإسرائيل.

وأفادت الصحيفة، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارًا جسيمة بمنشآت الطاقة وخطوط الأنابيب في إسرائيل.

وأشارت إلى أن الرقابة العسكرية حاولت منع نشر موقع الضربة لتجنب مساعدة القوات الإيرانية في تحديد أهدافها.

وذكرت "يسرائيل هيوم"، أنه بعد بث لقطات الإصابة على قناة "الجزيرة" أدركت الرقابة أن المعلومات كُشِفت بالفعل ولا يمكن إخفاؤها، بحسب ما أوردته الجزيرة.