وزير الخارجية: مستعدون للمساهمة في نشر قوات دولية بغزة بشرط واحد

أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر مستعدة لنشر قوات مصرية ضمن قوات عربية في غزة.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، ردًا على سؤال حول مشاركة قوات مصرية ضمن قوات عربية في غزة، إن مصر مستعدة للمشاركة والمساهمة في كل الجهود الدولية لمساعدة وتمكين الفلسطينيين.

وأوضح أن المشاركة في أي قوات دولية بغزة بشرط أن تكون بقرار من مجلس الأمن، وأن تتوفر لها صلاحيات واضحة، وأن تكون ضمن مسار سياسي وأفق محدد، مشدداً على أن "بدون أفق سياسي لن يكون منطقياً نشر قوات في قطاع غزة".

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تعمل أيضاً من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي أثبت قدرة فائقة على الثبات والصمود رغم كل الظروف.