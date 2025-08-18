

وكالات

حذر اللواء رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني، من احتمال تجدد المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا أن الوضع الراهن لا يعكس وقفا لإطلاق النار بقدر ما يمثل حالة مفتوحة على التصعيد في أي لحظة.

وقال صفوي: "الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن السلام يُصنع عبر القوة، وإيران بدورها يجب أن تكون قوية"، مضيفا: "أرجّح إمكانية اندلاع حرب أخرى، وربما بعد ذلك لن تقع حرب جديدة".

وأشار إلى أن العسكريين يضعون أسوأ السيناريوهات في الحسبان ويستعدون لها، مؤكدا أن البلاد ليست في مرحلة وقف إطلاق نار: "نحن العسكريين نضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان ونستعد لها، وكل لحظة قد تشهد تصعيدا جديدا، ولسنا الآن في وقفٍ لإطلاق النار، نحن في مرحلة حرب، وقد ينهار هذا في أي لحظة".

وأشار إلى عدم وجود أي اتفاقيات مكتوبة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار: "لا بروتوكول ولا اتفاقية كُتبت بيننا وبين الإسرائيليين، ولا بيننا وبين الأمريكيين"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد على ضرورة تعزيز القدرات والاستراتيجيات الإيرانية على الأصعدة قائلا: "علينا أن نعزز منظومتنا واستراتيجياتنا الهجومية، الدبلوماسية، الإعلامية، السيبرانية، الصاروخية، والطائرات المسيّرة".

واختتم: "نحن العسكريين نؤمن بأن من أراد السلام عليه أن يستعد للحرب وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".

وفي وقت سابق، دعت هيئة الأركان الإيرانية واشنطن وتل أبيب إلى الكف عما وصفته بـ"التآمر والعداء" ضد طهران، محذرة من أن أي "مغامرة عسكرية" أو "خطأ في الحسابات" سيقابل برد أقسى منه في أي وقت مضى.