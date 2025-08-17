إعلان

من هم القادة الأوروبيون المشاركون في اجتماع ترامب وزيلنسكي الحاسم غدًا؟

11:51 م الأحد 17 أغسطس 2025

ترامب وزيلنسكي

وكالات

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن غدًا اجتماعًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعددًا من أبرز القادة الأوروبيين، لبحث سبل دفع جهود السلام في أوكرانيا وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.

ويشارك في الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيعمل على تنسيق المواقف بين الأوروبيين والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم يحافظ على مصالح أوكرانيا وأمن أوروبا"، فيما شدد مكتب ميرز على أن ألمانيا تدعم التوصل لاتفاق سريع يضع حدًا للنزاع، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يسعى لتعزيز المبادرات الداعمة لجهود زيلينسكي لتحقيق الاستقرار.

وبحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، سيركز القادة على الضمانات الأمنية لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، والتأكيد على مبدأ سيادة أوكرانيا في اتخاذ قراراتها، وأضاف المتحدث أن الاجتماع يمثل فرصة لإبراز وحدة الموقف الغربي في دعم أوكرانيا ودفعها نحو "سلام عادل ودائم".

