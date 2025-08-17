زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية | فيديو

وكالات

أفادت السلطات الإندونيسية صباح اليوم الأحد بإصابة 29 شخصا على الأقل، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء زلزال بلغت قوته 6 درجات ضرب جزيرة سولاويزي وسط البلاد.

وأوضح عبد المهاري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث، أن 13 مصابا تم نقلهم إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى، بعد أن سقط عليهم حطام دار عبادة متضرر، مشيرا إلى تسجيل أضرار في كنيسة بقرية ماساني، فيما لم يتم بعد تحديد عدد النازحين.

ووقع الزلزال في مدينة بوسو عند الساعة 5:38 صباحًا بالتوقيت المحلي (21:38 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات، مؤكدة السلطات عدم وجود خطر حدوث تسونامي.

وشعر سكان مدينة سيجي بهزة متوسطة استمرت نحو 7 ثوانٍ دون أن تسجل إصابات أو أضرار، بينما استمرت الهزة نحو 15 ثانية في قرى بوسو بيسيسير، مما دفع السكان إلى الخروج من منازلهم خوفًا.

وحذر المتحدث المواطنين من الاقتراب من المباني المتضررة، مطالبًا بضرورة البقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث هزات ارتدادية.