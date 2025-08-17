إعلان

7 وفيات بغزة نتيجة التجويع خلال الساعات الـ24 الماضية

01:07 م الأحد 17 أغسطس 2025

غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات نتيجة سوء التغذية، بينها طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت صحة غزة، بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 258 شهيدًا، بينهم 110 طفل.

ومن جابنه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض ويمنع إدخال الأغذية الأساسية للقطاع.

وأدانت حكومة غزة سياسة "هندسة الموت" الإجرامية، وحملت الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة.

غزة وزارة الصحة سوء التغذية
