7 وفيات بغزة نتيجة التجويع خلال الساعات الـ24 الماضية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات نتيجة سوء التغذية، بينها طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت صحة غزة، بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 258 شهيدًا، بينهم 110 طفل.

ومن جابنه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض ويمنع إدخال الأغذية الأساسية للقطاع.

وأدانت حكومة غزة سياسة "هندسة الموت" الإجرامية، وحملت الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة.