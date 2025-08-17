سماع دوي انفجارات قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء



وكالات

قال سكان في وقت مبكر، اليوم الأحد، إنهم سمعوا دوي انفجارين على الأقل في العاصمة اليمنية صنعاء قرب محطة كهرباء.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر في الدفاع المدني، أن عدوانا استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي 21 يوليو الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وفقا للغد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه هاجم ودمر بنى تحتية عسكرية للنظام الحوثي في ميناء الحديدية.

وأشار إلى أن من بين البنى التحتية المستهدفة آليات هندسية تعمل لإعمار بنى الميناء وبراميل وقود وقطع بحرية تستخدم لأنشطة عسكرية وسفن في المجال البحري القريب من الميناء إلى جانب بنى تحتية أخرى يستخدمها نظام الحوثي.