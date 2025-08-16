رويترز: ترامب أبلغ زيلينسكي بعد القمة أن بوتين يريد المزيد من أوكرانيا

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أوكرانيا إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مؤكداً أن روسيا قوة كبيرة للغاية، وهم ليسوا كذلك.

جاء ذلك بعد قمة عُقدت في ألاسكا الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت الصراع في أوكرانيا، حيث طلب بوتين، وفقاً لمصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أن توافق كييف على التنازل عن كامل منطقة دونيتسك الصناعية مقابل تجميد معظم خطوط القتال، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض هذا الطلب.

وقال ترامب في إحاطة لاحقة مع زيلينسكي إنه اتفق مع بوتين على ضرورة السعي إلى اتفاق سلام شامل، دون انتظار وقف إطلاق النار المسبق الذي تطالب به أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون والولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أن زيلينسكي سيلتقي به في واشنطن يوم الاثنين، في ظل ترحيب أوروبي بجهود ترامب، مع استمرار دعمهم العسكري وتشديد العقوبات على روسيا، وأضاف المصدر أن القادة الأوروبيين تلقوا دعوة لحضور تلك المباحثات.

واستمرت قمة ألاسكا، أول اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حوالي ثلاث ساعات، وأكد ترامب على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام دائم بدلاً من اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.