خلال حرب الاثني عشري يومًا.. كيف نجا بزشكيان من القصف الإسرائيلي؟

وكالات

كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني، محسن حاجي ميرزايي، عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني الذي حضره بزشكيان يوم 16 يونيو الماضي.

وأكد ميرزايي، أنه على عكس بعض التكهنات لم يكن هناك مخرج للطوارئ مجهز مسبقا، مشيرا إلى أن الفجوة الوحيدة الناجمة عن انفجار الصاروخ الإسرائيلي تم فتحها بالأيدي حتى يتمكن الرئيس الإيراني ومن معه من الخروج، وفق تصريحات لوكالة "فارس".

وأوضح أن الرئيس بزشكيان كان في حالة صحية مستقرة وقادرا على السير على الرغم من إصابته الطفيفة. كما أشار ميرزايي إلى إصابة رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي، الذي عُيّن خلفا لمحمد باقري الذي اغتالته إسرائيل يوم 13 يونيو، إلى جانب أحد مساعدي الرئيس الإيراني بسبب استنشاق الغبار الناتج عن الانفجار.

وذكر ميرزايي، أن الفريق الطبي اضطر في اليوم التالي إلى إفراغ تجمع دموي في جسد بزشكيان الذي توجّه مباشرة بعد الهجوم للقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي 13 يونيو الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "الأسد الصاعد" حيث استهدف مواقع نووية وعسكرية إيرانية بقصف جوي مكثف، فضلا عن اغتيال عدد من العلماء والقادة العسكريين في الحرس الثوري. فيما ردّت طهران بعمليات قصف صاروخي ومئات المسيرات على إسرائيل.

ومع استمرار القصف المتبادل بين الطرفين الذي استمر لمدة 12 يوما وتزامن مع عراقيل في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، نفذت الولايات المتحدة في 22 يونيو عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت 3 مواقع نووية رئيسية في إيران.

في المقابل، استهدف الحرس الثوري الإيراني قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية خسائر بشرية، قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف للنار بين إسرائيل وإيران.