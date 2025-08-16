زوجة ترامب ترسل رسالة إلى بوتين.. ماذا جاء فيها؟

وكالات

كشف مسؤولان في البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّهت رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثارت فيها قضية اختطاف الأطفال نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأوضح المسؤولان أن الرئيس ترامب سلّم الرسالة بنفسه إلى بوتين خلال لقائهما الذي استمر قرابة ثلاث ساعات في قاعدة عسكرية أمريكية بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، ولم تكن ميلانيا المولودة في سلوفينيا، ضمن الوفد الرسمي المرافق للزيارة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الرسالة، أكد المسؤولون أنها ركزت على "المحنة الإنسانية" التي يتعرض لها الأطفال في أوكرانيا وروسيا، خصوصًا في ظل الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن ترحيل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين قسرًا إلى الأراضي الروسية أو المحتلة من قبلها.

وتعد قضية الأطفال من أكثر الملفات حساسية في الحرب الدائرة، حيث تصف كييف هذه العمليات بأنها "جريمة حرب" ترتقي إلى "الإبادة الجماعية" بموجب القانون الدولي، فيما تقول موسكو إنها تنقل الأطفال من مناطق النزاع بهدف "حمايتهم".

وكان اللقاء بين ترامب وبوتين في ألاسكا قد فشل في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذه الرسالة المفاجئة من السيدة الأولى السابقة سلطت الضوء على البُعد الإنساني للأزمة، وأعادت الملف إلى الواجهة الدولية.