القسام وسرايا القدس تنفذان قصفًا مشتركًا ضد قوات الاحتلال بغزة

04:41 م السبت 16 أغسطس 2025

كتائب عز الدين القسام

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها قصفت "بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة للعدو بمحيط مجمع المحاكم في خان يونس".


ومن جانبها، قالت سرايا القدس، إنها قصفت بقذائف الهاون ظهر اليوم مقر قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي في أرض البرعصي جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.


ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في حي الزيتون. وعلق المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة على هذا التصعيد، قائلًا إن ما يجري الآن في حي الزيتون هو تكرار لبدايات ما حدث في شمال قطاع غزة.


وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: "نحن أمام جريمة قتل جماعي إن لم يتحرك الجميع فورًا".

