لافروف يلفت الأنظار بسترة تحمل شعار الاتحاد السوفياتي خلال قمة ألاسكا (فيديو)

11:55 ص السبت 16 أغسطس 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات

لفت وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأنظار بسبب ارتدائه سترة (سويت شيرت) بيضاء وعليها حروف "سي سي سي بي" وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفياتي سابقًا، عند وصوله إلى ألاسكا لحضور قمة روسية أمريكية.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن اختيار لافروف للملابس يشير إلى الرواية طويلة الأمد للكرملين، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إن الروس والأوكرانيين هم "شعب واحد"، نافيًا شرعية أوكرانيا وسلامة أراضيها في حين يعزز مفهوم أوسع للوحدة مع روسيا.

وتوقعت وسائل إعلام روسية أن الغرض من ارتداء هذه السترة هو "السخرية من المُضيف الأمريكي على أرضهم، أو إرسال رسالة للجمهوريات السوفياتية سابقًا"، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.

وأمس الجمعة، حضر وزير الخارجية سيرجي لافروف، قمة ألاسكا المنعقدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتحاد السوفياتي قمة ألاسكا
