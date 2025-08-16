زيلينسكي يؤيد اقتراح ترامب لعقد اجتماع ثلاثي مع بوتين

القاهرة- مصراوي:

في أول تعليق له منذ قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعمه اقتراح ترامب بعقد اجتماع ثلاثي يجمع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثة منفردة مع ترامب استمرت "حوالي ساعة" بعد القمة، قبل أن ينضم زعماء أوروبيون في وقت لاحق إلى المكالمة الهاتفية التي تجاوزت ساعة ونصف.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا ترى إمكانية مناقشة القضايا الأساسية على مستوى القادة، مؤكداً أن الصيغة الثلاثية مناسبة لذلك.

وأكد على أهمية مشاركة الدول الأوروبية في كل مرحلة لضمان "ضمانات أمنية موثوقة بالتعاون مع أمريكا".

وأشار زيلينسكي إلى أن المحادثات تناولت أيضاً "الإشارات الإيجابية من الجانب الأمريكي بشأن المشاركة في ضمان أمن أوكرانيا"، مضيفاً: "نواصل تنسيق مواقفنا مع جميع الشركاء. أشكر كل من ساهم في هذا الجهد".