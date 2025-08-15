كم من الوقت سيستغرق لقاء ترامب وبوتين؟

القاهرة- مصراوي

من المرجح أن تعتمد مدة المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير وبوتين على سير الاجتماعات ومدى التقدم الذي يحرزه الجانبان في جدول الأعمال الحافل.

وكان متحدث باسم الكرملين قد توقع في وقت سابق من اليوم، أن تستمر المحادثات بين الجانبين نحو ست أو سبع ساعات.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع الثنائي الحالي غداء عمل موسع يضم عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيسة الأركان سوزي وايلز. كما يُتوقع أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد انتهاء هذا الاجتماع الموسع.

من بدأ اجتماع الرئيس ترامب والرئيس الروسي بوتين في ولاية ألاسكا. pic.twitter.com/m3cnAzRRW6 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 15, 2025

وبحسب الجدول الرسمي للبيت الأبيض، كان من المقرر أن يغادر الرئيس ألاسكا في الساعة 5:45 مساءً بالتوقيت المحلي (9:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، على أن يصل إلى البيت الأبيض حوالي الساعة 4:30 صباحاً.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً ثنائياً، اليوم الجمعة، في القاعدة المشتركة إلمندورف ريتشاردسون بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا.

وفي مشهد اتسم بالفوضى، أُدخل الصحفيون وأُخرجوا سريعاً من القاعة التي بدأ فيها الزعيمان اجتماعهما، بحضور كبار مساعديهما.

وكما جرت العادة، رفض بوتين الإجابة عن أسئلة الصحفيين، من بينها: "هل ستوافقون على وقف إطلاق النار؟" و "هل ستلتزمون بعدم قتل المزيد من المدنيين؟"، علماً أن الرئيس الروسي نادراً ما يواجه أسئلة من صحفيين أجانب.

وبدوره، امتنع الرئيس ترامب عن الإجابة على أي أسئلة.