إعلان

كم من الوقت سيستغرق لقاء ترامب وبوتين؟

11:33 م الجمعة 15 أغسطس 2025

بوتين وترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

من المرجح أن تعتمد مدة المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير وبوتين على سير الاجتماعات ومدى التقدم الذي يحرزه الجانبان في جدول الأعمال الحافل.

وكان متحدث باسم الكرملين قد توقع في وقت سابق من اليوم، أن تستمر المحادثات بين الجانبين نحو ست أو سبع ساعات.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع الثنائي الحالي غداء عمل موسع يضم عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيسة الأركان سوزي وايلز. كما يُتوقع أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد انتهاء هذا الاجتماع الموسع.

وبحسب الجدول الرسمي للبيت الأبيض، كان من المقرر أن يغادر الرئيس ألاسكا في الساعة 5:45 مساءً بالتوقيت المحلي (9:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، على أن يصل إلى البيت الأبيض حوالي الساعة 4:30 صباحاً.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً ثنائياً، اليوم الجمعة، في القاعدة المشتركة إلمندورف ريتشاردسون بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا.

وفي مشهد اتسم بالفوضى، أُدخل الصحفيون وأُخرجوا سريعاً من القاعة التي بدأ فيها الزعيمان اجتماعهما، بحضور كبار مساعديهما.

وكما جرت العادة، رفض بوتين الإجابة عن أسئلة الصحفيين، من بينها: "هل ستوافقون على وقف إطلاق النار؟" و "هل ستلتزمون بعدم قتل المزيد من المدنيين؟"، علماً أن الرئيس الروسي نادراً ما يواجه أسئلة من صحفيين أجانب.

وبدوره، امتنع الرئيس ترامب عن الإجابة على أي أسئلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وبوتين قمة ألاسكا روسيا أمريكا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان