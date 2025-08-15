زيلينسكي يأمل بعقد قمة ثلاثية بين كييف وواشنطن وموسكو لإنهاء الحرب

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل أن تفتح قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الطريق نحو سلام عادل وحوار جوهري، وإلى مناقشة ثلاثية بين كييف وواشنطن وموسكو.

وأضاف زيلينسكي: "حان الوقت لإنهاء الحرب ويجب أن تتخذ روسيا الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك"، مؤكدًا أن أوكرانيا تعتمد على الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأوكراني، اليوم، إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا تضحي بقواتها من أجل تحقيق مكاسب قبل قمة ألاسكا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في ألاسكا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.











