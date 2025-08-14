روسيا توقع مذكرة تفاهم دفاعية مع دول الساحل الأفريقي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن موسكو عقدت أول اجتماع رسمي مع القادة العسكريين في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، انتهى بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين هذه الدول.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي روسيا لتوطيد تحالفاتها في إفريقيا، وسط عزلة دولية تواجهها بسبب حرب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف: "نجري اليوم أول مشاورات بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية ودول اتحاد بلدان الساحل"، في إشارة إلى التحالف الذي تأسس مؤخرًا ليحل محل تحالف تقوده قوى غربية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا أن "الدفاع هو حاليا أكبر مجالات التعاون بين بلدينا". وشارك في الاجتماع أيضًا وزير دفاع النيجر ساليفو مودي، ووزير دفاع بوركينا فاسو سيليستين سيمبور.

وأعرب بيلوسوف عن استعداد روسيا لتقديم دعم شامل لضمان الاستقرار في المنطقة، التي تواجه تصاعدًا في النزاعات مع الجماعات المتطرفة، وسط مخاوف من تمددها إلى غرب إفريقيا.

يذكر أن الدول الثلاث انسحبت مطلع العام من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، متهمة إياها بالخضوع لفرنسا، وشكلت "تحالف بلدان الساحل" لتعزيز توازن القوى في مواجهة التكتل الموالي للغرب.