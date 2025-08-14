إعلان

سويسرا تتخذ خطوة نحو رفع الحظر عن إنشاء محطات الطاقة النووية الجديدة

10:50 م الخميس 14 أغسطس 2025

إحدى محطات الطاقة النووية في سويسرا

(د ب أ)

قدمت الحكومة السويسرية اليوم الخميس، مشروع قانون لإنهاء الحظر الذي فرضته على بناء محطات طاقة نووية جديدة، مخالفة بذلك سياسةً تم اعتمادها في عام 2018 للتخلص التدريجي من تلك التكنولوجيا.

وستسمح الخطة، وهي مقترح مضاد للمبادرة الشعبية "أوقفوا التعتيم "، للشركات بالتقدم بطلبات تراخيص لبناء مفاعلات، حال موافقة البرلمان عليها وإقرارها في استفتاء محتمل.

وفي الوقت ذاته، تسعى المبادرة الشعبية، إلى إقرار التحول بشكل دستوري، وهو من الصعب تحقيقه بشكل كبير بدون إجراء تغيير تشريعي.

محطات الطاقة النووية الجديدة في سويسرا الحكومة السويسرية سويسرا ترفع الحظر عن إنشاء محطات نووية المبادرة الشعبية أوقفوا التعتيم
