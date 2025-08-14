وزير خارجية بريطانيا مهدد بغرامة بعد رحلة صيد مع نائب ترامب

القاهرة- مصراوي

قد يواجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، غرامة تصل إلى 2,500 جنيه إسترليني بعد اعترافه بعدم امتلاكه الرخصة المطلوبة أثناء رحلة صيد الأسبوع الماضي، مع نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس.

ووفقا لما نشرته رويترز، فقد التُقطت صور لفانس ولامي من قبل وسائل إعلام مدعوة وهما يصطادان في بحيرة بمقر إقامة وزير الخارجية في تشيفنينج، جنوب شرق إنجلترا، وذلك قبل اجتماع ثنائي في إطار عطلة عمل لنائب الرئيس في بريطانيا.

ومزح فانس لاحقًا أمام الكاميرا بأن الشيء الوحيد الذي شكّل عبئًا على "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا هو أن أطفاله الثلاثة تمكنوا من اصطياد أسماك، بينما لم يتمكن وزير الخارجية البريطاني من ذلك.

وبحسب القانون، يتعين على جميع الصيادين امتلاك رخصة صيد صالحة أثناء الصيد، بغض النظر عن اصطيادهم لأسماك من عدمه، أو ما إذا كانوا على أرض خاصة. وتصل عقوبة المخالفة إلى غرامة قصوى قدرها 2,500 جنيه إسترليني.

وقال مكتب لامي، الأربعاء، إنه لم يشترِ الرخصة قبل الرحلة، لكنه سعى لاحقًا لتصحيح الخطأ.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "كتب وزير الخارجية إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة للصيد في بحيرة خاصة، وذلك كجزء من فعالية دبلوماسية في تشيفنينغ الأسبوع الماضي. وبمجرد أن تبيّن له هذا الخطأ الإداري، قام بشراء تراخيص صيد الأسماك المطلوبة".

ولم يعلق المتحدث على الفور بشأن ما إذا كانت هناك رخصة قد تم شراؤها لفانس أيضًا.

ويقيم فانس حاليًا في إنجلترا مع زوجته أوشا وأطفالهما، حيث يقضون هذا الأسبوع في قرية دين بمنطقة كوتسوولدز الخلابة، بعد إقامتهم في تشيفنينج.