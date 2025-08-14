إعلان

البيت الأبيض: مؤتمر صحفي مشترك بين ترامب وبوتين غدا في ألاسكا

05:21 م الخميس 14 أغسطس 2025

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

background

وكالات

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك غدًا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في ولاية ألاسكا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردًا على سؤال حول المؤتمر الذي أعلن عنه الكرملين في وقت سابق: "هذه هي الخطة".

وأوضحت ليفيت، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيغادر صباح الغد إلى القاعدة العسكرية المشتركة في أنكوريج، حيث سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا مع بوتين، يعقبه غداء رسمي بحضور وفدي البلدين، ثم المؤتمر الصحفي.

وأشارت، إلى أن الصحفيين سيتمكنون من طرح الأسئلة على الرئيسين، مضيفة أن اللقاء يمثل فرصة لترامب "للنظر في عيني الرئيس الروسي وبحث سبل تحقيق تقدم لإنهاء هذه الحرب الوحشية واستعادة السلام".

