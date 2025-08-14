إعلان

الرئيس الروسي: نعمل على تهيئة الظروف لإحلال السلام والأمن في المنطقة

02:59 م الخميس 14 أغسطس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإحلال السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، تسعى بنشاط للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية.

كما أشار بوتين إلى أن المحادثات الجارية في ألاسكا قد تتيح مخرجات تتعلق باتفاقيات التحكم في الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

وأكد الرئيس الروسي أن هذه المفاوضات تمثل فرصة مهمة لضمان التقدم في القضايا الأمنية الدولية وتفادي التصعيد العسكري.


