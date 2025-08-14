وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قوله، إن السيطرة على غزة تشمل ترحيل نحو 800 آلاف من سكان غزة خلال أسبوعين.

وفيما سبق "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، الخميس، إنه سيتم إرسال 80 إلى 100 ألف أمر استدعاء لصالح العملية الواسعة لاحتلال مدينة غزة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجدول الزمني لجيش الاحتلال بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية تحث جيش الاحتلال على تحرك سريع وقوي باستخدام نيران كثيفة وقوات كبيرة بغزة.

وذكرت تقديرات جيش الاحتلال، أن من المتوقع أن يلتقي آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء طارئة خلال الأيام المقبلة.