العراق يدين تصريحات الاحتلال بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

وكالات



أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة جمهورية العراق، بأشد العبارات، للتصريحات الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان للخارجية" أن الوزارة ترى أن هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفًا عربيًا ودوليًا واضحًا وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركًا فاعلاً لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

والثلاثاء، قال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية، إنه "مرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى".





