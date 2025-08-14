نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل النهائية في حرب غزة ضد حماس.. ما هي؟



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهدف النهائي للحرب ضد حماس في غزة هو تحرير سكان القطاع من نظام طغياني وضمان أمن إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "نحن نقاتل لتحرير غزة من طغيان حماس"، قائلا: "إن الهدف النهائي هو أن تلقي حماس أسلحتها، وأن يتم تجريد غزة من السلاح، ما يعني أنه لا يمكنك تهريب الأسلحة، أو تصنيعها".

وأشار إلى أن الهدف الثالث هو "أن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية عليا، وإخراج جميع الرهائن، ثم وجود سلطات انتقالية، وحكم سلمي لا يسيطر عليه أشخاص يدعمون الإرهاب".

وأكد نتنياهو أن لدى إسرائيل القدرات العسكرية لمحو غزة من الخريطة، لكن هذا ليس الهدف، ولكن الهدف الرئيسي هو القضاء على حماس ونظامها الإرهابي، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح أن إسرائيل كان بإمكانها قصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة دريسدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، أو تجويع السكان، لكنها لا تفعل ذلك، مشددا على أن إسرائيل ستستمر في هذه الإجراءات المكلفة التي نفقد فيها جنودا شجعانا جدا.

وقال إن هناك عملا يجب إنجازه من خلال إنهاء السيطرة على معقلين قويين متبقيين في غزة، مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية الواقعة على الشاطئ.

كان نتنياهو قد قال الأربعاء، إن حركة "حماس" هي من ترتكب الإبادة الجماعية في غزة.