دفعة جديدة.. الدفاع المدني السوري يعلن خروج 154 عائلة من السويداء



وكالات

أعلن الدفاع المدني السوري، خروج دفعة جديدة تضم 154 عائلة من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني.

وقال الدفاع المدني في بيان: " 154 عائلة تم إخراجها يوم الأربعاء 13 أغسطس بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني تضم 613 مواطناً بينهم نساء وأطفال".

وأضاف: "قدمت فرق الدفاع المدني السوري المساعدة للعائلات وساهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان".

وأشار أيضا إلى دخول عبر ممر بصرى الشام الإنساني 67 عائلة تضم 268 مواطنا عائدين إلى محافظة السويداء.

كما سلمت قيادة الأمن الداخلي في محافظتي درعا والسويداء 30 مواطنا من أبناء محافظة السويداء أغلبهم من كبار السن والنساء إلى فرق الهلال الأحمر العربي السوري بعد أن كانت قوات الأمن أمّنتهم من مناطق الاشتباكات على خلفية أحداث السويداء.

وذكرت الإخبارية السورية أن الهلال الأحمر عمل على نقل قسم منهم إلى محافظة السويداء، فيما نقل القسم الآخر إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وذلك استكمالا لإجراءات تأمين سلامتهم وضمان وصولهم إلى ذويهم.

وصرح محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أنه يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي والتي تعاني من انعدام مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والمدارس نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب وقيام مليشيات النظام البائد سابقا بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.