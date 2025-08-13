مجلس الأمن يؤكد رفضه إنشاء حكومة موازية في السودان

وكالات

أعلن مجلس الأمن الدولي، رفضه إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان.

وأكد مجلس الأمن الدولي، على أن إنشاء حكومة موازية تمثل تهديدا مباشرا لسلامة أراضي السودان ووحدته وتنذر بتفاقم الصراع، مجددا التزامه بدعم بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وجدد مجلس الأمن الدولي، دعوته للحوار بين الأطراف في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف للوصول إلى حل سياسي للنزاع.

وكان تحالف سياسي تقوده قوات الدعم السريع أعلن تشكيل حكومة موازية في السودان برئاسة محمد حسن التعايشي.

ويضم التحالف تنظيمات عسكرية وسياسية ومدنية، أبرزها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية - شمال، وقد تم التوقيع على ميثاقه الأساسي في فبراير الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.

تأسس التحالف في 22 فبراير الماضي، ويشمل قوات الدعم السريع، حركات مسلحة، أحزاب سياسية، وقوى مدنية، من بينها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و"الجبهة الثورية" التي تضم حركات مسلحة في دارفور، إلى جانب أجنحة من حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديمقراطي"، وشخصيات مستقلة.

تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور غرب السودان وأجزاء من إقليم كردفان.