خبراء أمميون: التدمير الإسرائيلي الممنهج للنظام الصحي بغزة "قتل الطبي"

وكالات

قال خبراء مستقلون بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إن التدمير الإسرائيلي الممنهج لنظام الرعاية الصحية في غزة يرقى إلى "القتل الطبي".

وأشار الخبراء الأمميون، إلى أن إسرائيل تهاجم وتجوع العاملين بالمجال الصحي لتدمير الرعاية الطبية بالقطاع المحاصر، مؤكدين أن الإبادة الجماعية في غزة تتضمن قتل الطب لتهيئة ظروف مدمرة للفلسطينيين.

وشدد الخبراء المستقلون بالأمم المتحدة، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن ومحاسبة إسرائيل.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، بارتقاء 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 37 في مدينة غزة، موضحة أن من بين شهداء اليوم 25 من منتظري المساعدات في مناطق عدة بالقطاع.