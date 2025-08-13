إعلان

ليتوانيا تعلن حالة الطوارئ بالقطاع الزراعى بسبب الأمطار الغزيرة

04:07 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

ليتوانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فيلنيوس - (د ب ا)

أعلنت حكومة ليتوانيا حالة الطوارئ في قطاع الزراعة، بعدما ألحقت الأمطار الغزيرة الضرر بمحاصيل المزارعين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حالة الطوارئ سوف تتيح للمزارعين إرجاء المواعيد النهائية للحصاد ونثر البذور بدون انتهاك التزاماتهم نحو الدولة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يحصل المزارعون على تسهيلات من جانب سلطات الضرائب والقطاع المالي فيما يتعلق بالقروض.

وأظهرت التقديرات الأولية أن 50%إلى 70% من المحاصيل تعرضت للضرر أو التدمير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليتوانيا القطاع الزراعى الأمطار حكومة ليتوانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة