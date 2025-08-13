ليتوانيا تعلن حالة الطوارئ بالقطاع الزراعى بسبب الأمطار الغزيرة

فيلنيوس - (د ب ا)

أعلنت حكومة ليتوانيا حالة الطوارئ في قطاع الزراعة، بعدما ألحقت الأمطار الغزيرة الضرر بمحاصيل المزارعين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حالة الطوارئ سوف تتيح للمزارعين إرجاء المواعيد النهائية للحصاد ونثر البذور بدون انتهاك التزاماتهم نحو الدولة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يحصل المزارعون على تسهيلات من جانب سلطات الضرائب والقطاع المالي فيما يتعلق بالقروض.

وأظهرت التقديرات الأولية أن 50%إلى 70% من المحاصيل تعرضت للضرر أو التدمير.