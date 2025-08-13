اليونان تشتعل غضبًا.. مظاهرات حاشدة ضد سفينة سياحية إسرائيلية

وكالات

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة فولوس الساحلية باليونان، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على وصول سفينة سياحية تقل سائحين إسرائيليين، في خضم الحملة العسكرية المستمرة على قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشرطة.

وتواجه سفينة "كراون إيريس" للرحلات السياحية، المملوكة لشركة شحن إسرائيلية والتي تقوم حاليا بجولة سياحية في بحر إيجة، احتجاجات أينما ترسو، حيث يصف المتظاهرون ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بالإبادة الجماعية، ويطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي فولوس، وهي مدينة تقع على البر الرئيسي، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال أثينا، أغلقت مجموعتان من المتظاهرين مخرجي الميناء، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" التلفزيونية.

وأضافت الشبكة أن المتظاهرين حاولوا منع السائحين من الوصول إلى مركز المدينة، كما منعوا سير الحافلات التي كان من المفترض أن تقلهم في رحلات سياحية، وانتشر أفراد من الشرطة بكثافة واستخدموا قنابل الصوت عدة مرات، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات.

ومن المقرر أن ترسو السفينة في ميناء بيرايوس، صباح يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد مظاهرة أكبر بكثير، دعت إليها جماعات يسارية ونقابات عمالية والحزب الشيوعي في اليونان.

ومع ذلك، نأى معظم الساسة وجمعيات السياحة في البلاد بأنفسهم عن الاحتجاجات التي قالوا عنها إنها أضرت بالسمعة الدولية لليونان، كما أشاروا إلى أن المواطنين الإسرائيليين لا يؤيدون بالإجماع ما تفعله إسرائيل في حرب غزة.