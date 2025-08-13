إعلان

اليونان تشتعل غضبًا.. مظاهرات حاشدة ضد سفينة سياحية إسرائيلية

03:52 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

مظاهرات حاشدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة فولوس الساحلية باليونان، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على وصول سفينة سياحية تقل سائحين إسرائيليين، في خضم الحملة العسكرية المستمرة على قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشرطة.

وتواجه سفينة "كراون إيريس" للرحلات السياحية، المملوكة لشركة شحن إسرائيلية والتي تقوم حاليا بجولة سياحية في بحر إيجة، احتجاجات أينما ترسو، حيث يصف المتظاهرون ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بالإبادة الجماعية، ويطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي فولوس، وهي مدينة تقع على البر الرئيسي، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال أثينا، أغلقت مجموعتان من المتظاهرين مخرجي الميناء، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" التلفزيونية.

وأضافت الشبكة أن المتظاهرين حاولوا منع السائحين من الوصول إلى مركز المدينة، كما منعوا سير الحافلات التي كان من المفترض أن تقلهم في رحلات سياحية، وانتشر أفراد من الشرطة بكثافة واستخدموا قنابل الصوت عدة مرات، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات.

ومن المقرر أن ترسو السفينة في ميناء بيرايوس، صباح يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد مظاهرة أكبر بكثير، دعت إليها جماعات يسارية ونقابات عمالية والحزب الشيوعي في اليونان.

ومع ذلك، نأى معظم الساسة وجمعيات السياحة في البلاد بأنفسهم عن الاحتجاجات التي قالوا عنها إنها أضرت بالسمعة الدولية لليونان، كما أشاروا إلى أن المواطنين الإسرائيليين لا يؤيدون بالإجماع ما تفعله إسرائيل في حرب غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظاهرات حاشدة سفينة سياحية إسرائيلية مدينة فولوس اليونان سائحين إسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة