دولة عربية تعلن تأجيل بدء الدراسة بالجامعات والمدارس

02:23 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

دولة عربية تعلن تأجيل بدء الدراسة

وكالات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن موعد بدء الدراسة للجامعات عام 2025-2026، سيكون يوم 22 سبتمبر المقبل، بعدما كان مقررا له يوم 13 من ذات الشهر.

ولم تكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سبب إرجاء بدء الدراسة بالجامعات.

ومن جانبها حددت وزارة التربية الوطنية يوم 21 سبتمبر المقبل موعدا لبدء السنة الدراسية 2025- 2026، بالمدارس.

تأجيل بدء الدراسة الجزائر وزارة التعليم العالي بالجزائر
