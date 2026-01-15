الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح قائمًا بأعمال مدينة الأبحاث العلمية

كلّف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح شحاتة، نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشؤون العلمية والبحثية، قائمًا بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح يعد من القامات العلمية البارزة داخل المدينة، حيث تولى مهام نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، وله العديد من الإنجازات البحثية المنشورة في المجلات العلمية الدولية المرموقة، فضلًا عن إسهاماته في إدارة المشروعات البحثية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي وقطاع الصناعة، وتطوير البنية التحتية البحثية للمدينة، بالإضافة إلى دوره الفعّال في دعم الباحثين والمبتكرين، وتوسيع نطاق الشراكات العلمية الدولية بما يخدم رؤية مصر 2030 في مجالات الطاقة والمياه والصحة والزراعة.

