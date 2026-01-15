إعلان

الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح قائمًا بأعمال مدينة الأبحاث العلمية

كتب : عمر صبري

02:50 م 15/01/2026

الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح

كلّف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح شحاتة، نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشؤون العلمية والبحثية، قائمًا بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح يعد من القامات العلمية البارزة داخل المدينة، حيث تولى مهام نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، وله العديد من الإنجازات البحثية المنشورة في المجلات العلمية الدولية المرموقة، فضلًا عن إسهاماته في إدارة المشروعات البحثية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي وقطاع الصناعة، وتطوير البنية التحتية البحثية للمدينة، بالإضافة إلى دوره الفعّال في دعم الباحثين والمبتكرين، وتوسيع نطاق الشراكات العلمية الدولية بما يخدم رؤية مصر 2030 في مجالات الطاقة والمياه والصحة والزراعة.

الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح مدينة الأبحاث العلمية الدكتور أيمن عاشور

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
عودة الموظفين.. ماس كهربائي بالبوفيه وراء حريق سنترال المنشية بالإسكندرية
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
