ناسا تجلي 4 رواد فضاء وتعيدهم إلى الأرض لظروف صحية- فيديو

واشنطن - (د ب أ)

لأول مرة في تاريخ محطة الفضاء الدولية، أعادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) طاقما يضم أربعة رواد فضاء إلى الأرض، قبل الموعد المحدد لعودتهم، "لأسباب صحية".

وأظهرت صور بث حي من (ناسا) هبوط رواد الفضاء، اليوم الخميس، في مياه المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا، تمام الساعة 0842 بتوقيت جرينتش، على متن كبسولة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وكان رواد الفضاء، الأمريكيان زينا كاردمان ومايكل فينكي، والياباني كيميا يوي، والروسي أوليج بلاتونوف، على متن محطة الفضاء الدولية منذ بداية أغسطس الماضي، وكان من المفترض أن يبقوا هناك لبضعة أسابيع أخرى.

بينهم الرائد الروسي أوليغ بلاتونوف.. وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أكدت إعادة 4 من رواد محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة "كرو-11" إلى الأرض قبل الموعد المحدد بسب الحالة الصحية لأحد أفراد الطاقم.

وبعد أقل من ساعة من هبوط رواد الفضاء، تم إخراج الأربعة من الكبسولة واحدا تلو الآخر، وسط هتافات وتصفيق العاملين في "سبيس إكس".

ورفضت (ناسا) الكشف عن هوية رائد الفضاء الذي كان بحاجة للرعاية الطبية، كما امتنعت عن الإفصاح عن طبيعة المشكلة الصحية.