حقيقة قيام عدد من الأشخاص بأعمال بلطجة وترويج مخدرات بشبرا الخيمة

كتب : علاء عمران

02:48 م 15/01/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وترويج مواد مخدرة وإزعاج المواطنين في أوقات متأخرة بأحد الشوارع بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تقتصر على تواجد عدد من الأشخاص بالشارع محل سكن الشاكي وقيامهم بالمزاح بصوت مرتفع، ما تسبب في إزعاج الأهالي، دون ثبوت قيامهم بأي أعمال بلطجة أو ترويج للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية

