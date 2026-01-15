حقيقة قيام عدد من الأشخاص بأعمال بلطجة وترويج مخدرات بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وترويج مواد مخدرة وإزعاج المواطنين في أوقات متأخرة بأحد الشوارع بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تقتصر على تواجد عدد من الأشخاص بالشارع محل سكن الشاكي وقيامهم بالمزاح بصوت مرتفع، ما تسبب في إزعاج الأهالي، دون ثبوت قيامهم بأي أعمال بلطجة أو ترويج للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

